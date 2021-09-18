محمد الفلاح - معارك أبين اليمنية.. إسقاط مسيره حوثية وتعزيزات عسكرية

السبت 18 سبتمبر 2021

أسقطت قوات المقاومة الجنوبية اليمنية طائرة تجسس مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة جبل ثرة، شمال محافظة أبين، جنوب اليمن.



ويعتقد أن المليشيات أطلقت طائرة التجسس من مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء، المتاخمة لمحافظة أبين، وسط تحركات حوثية في محاوله للتقدم صوب مديريات شمال أبين.

وقال المركز الإعلامي لجبهة ثرة، أن المليشيات الحوثية أرسلت الجمعة، طائرة مسيرة لتصوير مواقع المقاومة والقوات المساندة.

وأكد ركن عمليات جبهة ثرة سالم البركاني، أن المضادات الجوية لقوات المقاومة استهدفت المسيّرة وأسقطتها في إحدى الشعاب القريبة من الجبهة في مديرية لودر محافظة أبين.

وأشار البيان إلى إشتباكات عنيفة بين المليشيات الحوثية والمقاومة الجنوبية تدور منذ مساء الخميس، تصدت خلالها المقاومه للمليشيات المتسللة نحو مواقع المقاومين.

وأشار البيان إلى جاهزية المقاومة الجنوبية لإفشال كافة المحاولات والمخططات التي تستهدف المنطقة الوسطى.

وفي ذات السياق، أعلن المركز الإعلامي لجبهة ثرة عن وصول تعزيزات من القوات المشتركة وإدارتي أمن أبين ولودر الى جبهة ثرة وأمحلحل، لمواجهة مليشيات الحوثي.

وتضمنت تعزيزات القوات المشتركة في أبين آليات عسكرية ومدرعات، وذلك استجابةً للمناشدة التي أطلقتها قيادة جبهة ثرة؛ للنفير العام لمواجهة التمدد الفارسي الذي يحاول التوجه صوب مديرية لودر.

كما شملت التعزيزات قوات من الألوية المتواجدة في المنطقة الوسطى وماجاورها من قبل قوات الحماية الرئاسية بالإضافة إلى تعزيزات من قوات اللواء 89 مشاه وقوات أمنية من أمن محافظة أبين وقوات من الشرطة العسكرية.

كما شملت التعزيزات قوات من مديرية لودر يقوها مدير الأمن وقائد جبهة الحضن سابقا المقدم عادل العوسجي وعددا من المجاميع القبلية من كل مديريات المحافظة التي لبّت نداء النفير لمواجهة الحوثيين.

وكانت المليشيات الحوثية كثفت تحشيد قواتها على مقربة من مديرية لودر، شمال محافظة أبين واستقدمت معدات ثقيلة، كان آخرها وصول أرتال عسكرية إلى مناطق التماس مع المناطق المحررة.