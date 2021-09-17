شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعترف بقتل مدنيين في كابُل وتأمر بإجراء تحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كلف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بإجراء تحليل شامل للتحقيق في غارة الطائرات الأمريكية دون طيار على كابُل في 29 أغسطس التي أودت بحياة مدنيين.

وقال في بيان للبنتاغون: "نحن نعتذر وسنحاول التعلم من هذا الخطأ الفادح، ولهذه الغاية قمت بتكليف بإجراء مراجعة شاملة للتحقيق الذي أكملته للتو القيادة المركزية الأمريكية".

وأضاف: "لقد طلبت ذلك لتحديد مدى أخذ التحقيق في الاعتبار كل السياق والمعلومات المتاحة".

وتابع: "عندما يكون لدينا سبب للاعتقاد بأننا قد قتلنا حياة بريئة، فإننا نحقق في ذلك، وإذا كان هذا صحيحاً نعترف بذلك. لكننا نحتاج أيضاً إلى العمل بنفس الجدية لضمان عدم تكرار حدوث ذلك بغض النظر عن الظروف أو المعلومات الاستخباراتية أو الضغوط التي نعمل في ظلها".