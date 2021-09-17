شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية قياسية من الكوكايين في ميناء روتردام الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في ميناء روتردام الهولندى، اليوم الجمعة، إنهم ضبطوا كمية قياسية من الكوكايين.

وذكر مكتب المدعي العام إنه تم العثور على 4022 كيلوجراما من الكوكايين، بقيمة تجزئة تزيد على 300 مليون يورو (352 مليون دولار) ، في حاوية. وقال متحدث لمحطة إذاعية هولندية إن الكمية المصادرة هي الأكبر حتى الآن في روتردام.

وكانت الحاوية القادمة من سورينام احتوت بخلاف ذلك على خشب وكانت متجهة إلى شركة في بولندا.