انت الان تتابع خبر انقطاع شامل للتيار الكهربائي في دولة مجاورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، مساء الجمعة، إن اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة "دير علي" أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي.