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انقطاع شامل للتيار الكهربائي في دولة مجاورة

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بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، مساء الجمعة، إن اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة "دير علي" أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي.
واضاف الزامل في تصريح لقناة "السورية"، إن انقطاع التيار الكهربائي الشامل، سببه الاعتداء، مبيناً أن الكهرباء ستعود خلال أقل من ساعة إلى مناطق دمشق، ثم ستعود تباعاً إلى باقي المناطق.

واشار إلى أن الورشات الفنية توجهت لإصلاح العطل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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