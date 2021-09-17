انت الان تتابع خبر انقطاع شامل للتيار الكهربائي في دولة مجاورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، مساء الجمعة، إن اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة "دير علي" أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي.
واضاف الزامل في تصريح لقناة "السورية"، إن انقطاع التيار الكهربائي الشامل، سببه الاعتداء، مبيناً أن الكهرباء ستعود خلال أقل من ساعة إلى مناطق دمشق، ثم ستعود تباعاً إلى باقي المناطق.
واشار إلى أن الورشات الفنية توجهت لإصلاح العطل.
واشار إلى أن الورشات الفنية توجهت لإصلاح العطل.