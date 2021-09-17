انت الان تتابع خبر التنافس يحتدم بين يوفنتوس وتوتنهام على نجم تشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-17 | 22:50
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يتنافس ناديا يوفنتوس وتوتنهام، على ضم الألماني أنطونيو روديجير، مدافع تشيلسي، الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية بريطانية.
وينتهي عقد روديجير، 27 عامًا، مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.
وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، ينوي تقديم عرض في يناير/كانون الثاني المقبل للتعاقد مع روديجير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي من الممكن أن يوافق على رحيل مدافعه الألماني بهذه الصيغة خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.
وانضم روديجير لصفوف تشيلسي، في صيف 2017، قادمًا من روما، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، ينوي تقديم عرض في يناير/كانون الثاني المقبل للتعاقد مع روديجير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي من الممكن أن يوافق على رحيل مدافعه الألماني بهذه الصيغة خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.
وانضم روديجير لصفوف تشيلسي، في صيف 2017، قادمًا من روما، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
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