انت الان تتابع خبر ديالى تحدد موعد المباشرة بإصدار الشهادة الـدولية للـقاح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، موعد المباشرة بإصدار الشهادة الـدولية للـقاحات كورونا.
وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن المباشرة يـوم الأحـد 19 / 9 /2021 بإصدار الشهادة الـدولية للـقاح والخاصة بالـسفر خارج العـراق".
ودعت الدائرة، المـواطنين الـراغبين بالحصول على الـشهادة الـدولية للقاح إلى "زيارة قـسم الصحة العامة / شـعبة الزائر الصحي ، وجلب بطاقة اللقاح ( الكارت) ، جواز السفر ،صـورة شخصية واحـدة ومـبلغ مالي قدره 30 ألف دينار للمـواطن".
ودعت الدائرة، المـواطنين الـراغبين بالحصول على الـشهادة الـدولية للقاح إلى "زيارة قـسم الصحة العامة / شـعبة الزائر الصحي ، وجلب بطاقة اللقاح ( الكارت) ، جواز السفر ،صـورة شخصية واحـدة ومـبلغ مالي قدره 30 ألف دينار للمـواطن".