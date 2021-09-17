ديالى تحدد موعد المباشرة بإصدار الشهادة الـدولية للـقاح

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن المباشرة يـوم الأحـد 19 / 9 /2021 بإصدار الشهادة الـدولية للـقاح والخاصة بالـسفر خارج العـراق".

ودعت الدائرة، المـواطنين الـراغبين بالحصول على الـشهادة الـدولية للقاح إلى "زيارة قـسم الصحة العامة / شـعبة الزائر الصحي ، وجلب بطاقة اللقاح ( الكارت) ، جواز السفر ،صـورة شخصية واحـدة ومـبلغ مالي قدره 30 ألف دينار للمـواطن".

