أكرم القصاص: الرئاسة تتحرك على مستوى كافة الحقوق وتستجيب للحالات الإنسانية

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القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، إن مؤسسة الرئاسة تتحرك على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتستجيب أيضا للحالات الإنسانية، مضيفا: "حالة بوسى حدادة المنصورة وحالات كثيرة هناك استجابات واضحة ومتابعة دائمة من الدولة والرئيس السيسى".

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الانتماء ليس مجرد أقوال بل أفعال من خلال إنجاز الدولة للمشروعات التنموية، والانتماء سياسة تتحرك بحقوق مختلفة وهذا يحسه المواطن فى التنمية، وأن المواطن تحمل متطلبات الإصلاح الاقتصادى والآن يشعر بالنتائج.

وتابع: "من وقت إعلان الاستراتيجية الوطنية يتحدث الرئيس السيسى عن هذا الأمور، والجمهورية الجديدة بمعنى كل مؤسسات الدولة تتحرك، والرئاسة تتحرك على المستوى الاقتصادى والإنسانى، وهناك تحركات على الحالات الإنسانية التى تظهر فى السوشيال ميديا، والرئيس دائما يقول على المسئولين أن يتحركوا بناء على مسئولياتهم، وأن هناك كثيرا من الحالات إنسانية تستجيب لها الدولة مباشرة".

وأوضح: "هناك تحركات مباشرة للرئيس السيسى ويتم وضعها فى وثائق، وأن الرئيس يتحدث كثيرا على كيفية الإدارة، وأن أجهزة الدولة راضخة للمسألة والمحاسبة ويعكس هذا على المواطن بالإصلاح الإنسانى، وأن الدولة تنفذ مشروعات إنسانية ومبادرة حياة كريمة".

وتابع: "تقديم الضرائب حتى تنعكس فى خدمات للمواطن، وأن صوت المواطن مسموع من قبل القيادة السياسية والرئاسة تدرس العديد من الشكاوى لتقديم الحلول، وأنه لدينا عدد ضخم من الشكاوى التى جرى الاستجابة لها، وأن الرئيس السيسى يعطى نموذجا كبيرا للاستجابات ويعطى نموذجا كبيرا للمسئولين على سرعة استجابة شكاوى المواطنين كما يفعل الرئيس".

واختتم: "على مدى السنوات الماضية حدثت حملات كثيرة ودخلت اختبارات كبيرة ونجحت فيها الدولة، والشفافية والإصلاح تقطع الطرق أمام الشائعات، والإعلام يقوم بدور مهم كبير والسوشيال ميديا والهدف فى النهاية الاستجابة وتقديم الخدمات بشكل سريع ويقضى على محاولات نشر شائعات، وأن المواطنين لديهم درجة كبيرة من الوعى ويعرفون الحق من الباطل ومن يدعى أو صادق".