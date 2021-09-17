شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا مؤثرا فى بناء الوعى بمفهومه الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا كبيرا وفاعلا ومؤثرا فى عملية بناء الوعى المصرى بمفهومه الشامل، مضيفا أن الشركة نجحت بامتياز فى تقديم نفسها كأحد أهم مؤسسات وركائز الجمهورية الجديدة للدولة المصرية عبر العديد من الخدمات والأعمال التى تقدمها فى مختلف مجالات الإعلام والثقافة والفن والدراما والسينما والرياضة؛ وذلك فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة أن قضايا الوعى والثقافة والإعلام والفن تمثل تحديا وأهمية كبيرة كأحد أدوات القوى الناعمة المؤثرة للجمهورية الجديدة للدولة المصرية.

وأضاف حسام النحاس، فى تصريحات له، أن الشركة المتحدة قدمت مؤخرا أحدث أعمالها الدرامية الناجحة وهى حكاية كذبة كبيرة من مسلسل وراء كل باب من بطولة النجوم أحمد زاهر وهنادى مهنا وعماد رشاد وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش؛ وتدور أحداث العمل حول قضية التريند والبحث عن الشهرة والتأثير من خلال منصات ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى؛ وهى فكرة جديدة ربما تطرح فى الدراما المصرية لأول مرة بهذا الشكل الاحترافى، من حيث جودة النص والصورة واحترافية الأداء والإخراج وذلك بشهادة الجمهور المصرى وكبار نقاد الفن والدراما، وذلك استمرارا لنهج واستراتيجية الشركة فى تقديم الأعمال الدرامية الوطنية والهادفة والمؤثرة والتى لا ننسى منها أعمال الاختيار الجزء الأول والثانى وهجمة مرتدة والقاهرة كابول وفيلم الممر وغيرها.

وأشار الى أن أهمية هذا العمل وتلك الفكرة تأتى فى ظل انتشار ثقافة التريند المزيف والشهرة الوهمية والتأثير السلبى ونشر الشائعات والأكاذيب والتعرض والخوض فى الحياة الخاصة للمواطنين ونشر خطاب الكراهية والعنف والعنصرية والتمييز بين المواطنين عبر تلك المواقع والمنصات والتطبيقات، لافتا إلى أنه فى مجال الرياضة نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الحصول على حقوق بث جميع مباريات المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وهو الأمر الذى يسعد ملايين المشاهدين والمشجعين للمنتخب المصرى لكرة القدم.