بالصور.. أهالي بني سويف يشيعون جثامين أب و 3 من أبنائه ماتوا داخل مصنع مخلل

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شيع أهالي مدينة بني سويف، جثامين أب و3 من أبنائه، لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء داخل مصنع مخللات، أثناء أعمال تنظيف وتطهير أحد أحواض التخزين.

وخرجت الجنازة الجماعية للأب وأبنائه الثلاثة من مسقط رأسهم في حي الأباصيري، عقب تأدية الصلاة عليهم أمام مسجد بني سويف الجديدة وسط مشاركة المئات، وحالة الحزن التي انتابت الجميع.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع أب و3 من أبناءه داخل مصنع مخللات بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، حيث جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات والمعاينة الاولية لحادث وفاة صاحب مصنع مخلل، و3 من أبنائه، اليوم الجمعة، أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور أثناء تنظيف حوض تخزين المخلل الذي يحتوي على مياه، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن المتوفين هم أحمد سيد طايع، 50 عامًا، مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبنائه بلال 19 عامًا، وعبد الله 18 عامًا، وادهم 14 عامًا.