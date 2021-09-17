رئيس جامعة طنطا: انطلاقة كبرى للجامعة نحو الجيل الثالث الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

استعرض رئيس جامعة طنطا محمود ذكي، أهم إنجازات الجامعة في ملف التحول الرقمي في كارت الهوية الذكي والدفع والتسديد الإلكتروني كجزء من منظومة الشمول المالي والكتاب الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية وتطوير البوابات الإلكترونية ونظم التشغيل الإلكتروني الموزعة.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال مشاركة رئيس الجامعة بفعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، الذي نظمته وزارة التعليم العالى على مدار يومين وبدأت فعالياته بالأمس في العين السخنة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة انطلاق جامعة طنطا بقوة نحو جامعات الجيل الثالث الذكية، مشيرًا إلى حدوث قفزة في البنية التكنولوجية بالجامعة بزيادة "المعالج" من 300 إلى 1400 وزيادة الخوادم "السيرفرات" من 13 إلى 47 وزيادة قدرات الإنترنت بمعدل 6 أضعاف ما كان قبل يناير الماضي ورقمنة الخدمات الطلابية والسداد الإلكتروني للمصروفات ومنصة ذكية للكتاب الإلكتروني.

واستعرض -خلال المنتدى- كارت الهوية الرقمية، لافتا إلى الانتهاء من إعداد الكروت ‏لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. كما تم إعداد كروت ذكية أيضًا للسيارات.

وأوضح أن التحول الرقمي الشامل والشمول المالي ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة ورقمنة الكليات يأتي على رأس الأولويات، لذلك بدأ الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الموزعة لتخدم كافة الأنشطة الجامعية التعليمية والبحثية والإدارية كإجراءات أساسية لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

و‏أكد أن الجامعة اتخذت خطوات متسارعة نحو تحقيق تحول رقمي شامل، كان من بينها دعم مركز البيانات الرئيسي بالجامعة بعدد 47 خادم حديثة مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي، مشيرا إلى أنه بتلك الإضافات تكون قدرات مركز البيانات قد زادت بمتوسط 400%. كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفيبر في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة شبكة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.

وتابع أنه تم دعم شبكة المعلومات بالجامعة بسرعة لاسلكية إضافية 700 ميجا بت ثانية بخمسة مجمعات جامعية لتصل الزيادة إلى 600% في سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت. كما تم تعديل منظومة تأمين المعلومات وتوزيع الاستهلاك على الخدمات والجهات المختلفة، تواكب ذلك مع تحسين نوع وعدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين والمتدربين مثل منصة الأبحاث الطلابية والمنصات التعليمية ومنصات التدريب.