الجيش الأميركي يعتذر.. غارة 29 آب على كابل كانت خطأً مأساوياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 15 دقيقة

أقر الجيش الأميركي بأن الغارة الجوية التي نفذها في في العاصمة الأفغانية كابل، أواخر أغسطس، كانت “خطأ مأساويا”.

ووفقا لقائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكنزي، الجمعة، فإن “الغارة التي نفذتها قواتنا في 28 أغسطس في كابل أسفرت عن مقتل مدنيين ونحن نعتذر عن ذلك وأتحمل المسؤولية الكاملة”.

وأكد ماكنزي أن الخطأ حصل بعد ورود معلومات أفادت بهجوم كان داعش على وشك تنفيذه في كابل.

وأوضح ماكنزي “كان لدينا معلومات تفيد بهجوم وشيك لداعش … وصلتنا معلومات عن استخدام داعش للمبنى ولسيارة من نوع تويوتا لتنفيذ هجومه”.

وتابع “حاولنا استهداف السيارة التي نرصدها لظننا أنها تقل الإرهابيين وتجنب المس بالمدنيين”.

وأقر خلال حديثه بأن “تحقيقاتنا أظهرت أن هذه الضربة كانت خطأ مأساويا”.

مضيفاً أن “10 مدنيين بينهم 7 أطفال قتلوا جراء الضربة رغم أننا كنا مقتنعين بأننا تجنبنا المس بالمدنيين”.

وعلى حد تعبيره، “كنا نقوم بعمليات معقدة لحماية قواتنا والخطأ حدث ضمن هذه الظروف”.

وجاءت الضربة الأميركية بعد الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش خراسان في مطار كابل وقتل فيه 13 جنديا أميركيا وعشرات الأفغان.

وتزامن الهجوم مع عمليات الإجلاء التي كانت الولايات المتحدة تقوم بها قبل 31 أغسطس الموعد النهائي لسحب قواتها من أفغانستان.