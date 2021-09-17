اتفاق على خفض القوات الأميركية في قاعدتي أربيل وعين الأسد العراقيتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات العراقية عن توقيع اتفاق مع السلطات الأمريكية يقضي بخفض القوات العسكرية في عدد من القواعد في البلاد.

كما جدد الطرفان التأكيد على أن وجود القوات الأميركية وقوات التحالف في البلاد هو بدعوة من السلطات العراقية.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في عين الأسد بالأنبار، وأربيل خلال شهر سبتمبر الجاري، على الرغم من تعرض القاعدتين مؤخرا لهجمات جديدة.

كما أشارت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إلى أن الجانبين العراقي والأميركي اتفقا على خفض مستوى قيادة التحالف من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة لواء.

إلى ذلك، توافق الطرفان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة خطوات تأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي.

حوار أميركي عراقي

يأتي هذا الاتفاق ضمن مسار تراكمي انطلق قبل أشهر، ضمن انطلاق الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، بإشراف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.