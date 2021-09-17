من هي أول دولة أوروبية تعتمد إلزامية شهادة فيروس كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تجعل شهادة فيروس كورونا إلزامية لجميع العمال ، حيث بدأت الدول في اتخاذ تدابير أقوى في محاولة لزيادة معدلات التلقيح، وقالت الحكومة يوم الخميس إن أي عامل إيطالي يفشل في تقديم شهادة صالحة سيواجه تعليقا من منتصف أكتوبر وقد يتم إيقاف راتبه بعد خمسة أيام.

وتحدد الوثيقة، ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه أو تعافيه مؤخرا من الفيروس أو تم اختباره سلبيا لفيروس كورونا، وتم إنشاؤه في الأصل على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم السفر داخل أوروبا، لكن إيطاليا كانت من بين الدول الأولى التي استخدمتها أيضا كشرط لدخول أماكن مثل المتاحف وصالات الألعاب الرياضية.

ووفقا لبيانات المركز الأوروبي للأمراض والسيطرة، يتم تطعيم 73.8% من الإيطاليين بشكل كامل ضد الفيروس، ومع ذلك، تريد السلطات تجنب زيادة أخرى في الحالات مع اقتراب فصل الشتاء، وكان هناك عدد من الاحتجاجات في إيطاليا هذا الصيف ضد استخدام الممر الأخضر. ومع ذلك، أيدت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية حتى الآن قرار تجنب المزيد من الإغلاق، الذي أصاب العديد من القطاعات بشدة.

جاء الإعلان في إيطاليا بعد قرار في فرنسا بإيقاف حوالي 3000 عامل صحي لعدم تلقيحهم ضد فيروس كورونا.