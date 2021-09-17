منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى في التضخم خلال 10 أعوام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام في أغسطس آب، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت ثلاثة بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي بعد ارتفاعها 2.2 بالمئة في يوليو تموز، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 أغسطس آب. وهذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011.

وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4 بالمئة وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات.

كما زاد التضخم الأساسي أيضا في أغسطس آب. ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة وقفز إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 0.9 بالمئة في يوليو تموز في تأكيد لتقديرات سابقة ليوروستات.