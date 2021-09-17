شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في غارة أمريكية بكابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن زهاء عشرة مدنيين بينهم سبعة أطفال قتلوا في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كابول الشهر الماضي.

وأضاف ماكينزي للصحفيين "كان ذلك خطأ وأقدم خالص اعتذاري".

وقال إنه يعتقد الآن أن من غير المرجح أن تكون العربة التي أصيبت أو الأشخاص الذين لقوا حتفهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، أو كانوا يشكلون تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية في مطار كابول.