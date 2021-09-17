شكرا لقرائتكم خبر عن 37 طلبا خدميا و21 أداة رقابية.. نشاط مكثف للنائبة غادة على بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة غادة على عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 36 جلسة عامة.

- المشاركة في 11 زيارة رسمية و 4 زيارات ميدانية.

- استخدام 21 من الأدوات الرقابية من بينها تقديم مشروع قانون ايلولة واستبدال الأراضى لصالح المنشآت الشبابية وطلب إحاطة بخصوص عدم مشروعية نقل عمال المناجم بالواحات البحرية.

- حضور 29 جلسة باللجان النوعية.

- تقديم 37 طلب خدمي.



