شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجراءات.. السفارة تحدد شروط السفر إلى بريطانيا : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا والتي سيتم العمل بها بدءا من ٤ أكتوبر ٢٠٢١م.

وتتضمن الإجراءات، وفقا للسفارة، الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا، وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، وتعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة على الرابط.

وأشارت إلى أنه لا توجد حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.