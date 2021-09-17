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3 إجراءات.. السفارة تحدد شروط السفر إلى بريطانيا : عاجل

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الدمام - شريف احمد - شددت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا والتي سيتم العمل بها بدءا من ٤ أكتوبر ٢٠٢١م.

وتتضمن الإجراءات، وفقا للسفارة، الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا، وإجراء فحص خلال أول يومين من الوصول، وتعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة على الرابط.

وأشارت إلى أنه لا توجد حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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