شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب أمني في محيط «الكابيتول» قبل مظاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم مسؤولو إنفاذ القانون تجنب تكرار الانفلات الأمني الذى حدث خلال أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، ويستعدون للأسوأ قبل تجمع مقرر له غدا السبت لدعم الأشخاص المقبوض عليهم بعد اقتحام المبنى في مطلع العام الجاري.

وعلى الرغم من عدم اكتشاف أي تهديد محدد، إلا أن الإجراءات الأمنية يتم اتباعها وفقا لما قال مسؤول أمني إنه توخي الحذر الشديد، وتشمل وضع الحرس الوطني في حالة تأهب وإعادة تثبيت السياج حول مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.