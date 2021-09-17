شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيرته السلفادورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، ‏وذلك في مكتب معاليه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.

‏ وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما حضر رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى ‏الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏