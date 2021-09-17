شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيرته السلفادورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، وذلك في مكتب معاليه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما حضر رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.