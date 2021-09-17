شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل السفر.. بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذت بريطانيا اليوم الجمعة، إجراءات لتعزيز السفر الدولي، واستغنت عن متطلبات إجراء فحوص كوفيد-19 المكلفة للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، كما تخلت عن نظامها الخاص بتصنيف وجهات السفر، وأضافت ثماني دول إلى قائمتها للدول الآمنة.

وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابز إن المسافرين العائدين إلى بريطانيا من تركيا وباكستان والمالديف لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم، وذلك بعد رفع تلك الدول مما يسمى بقائمة كوفيد الحمراء للسفر.

وأضاف شابز أيضا، أنه وطبقا للإجراءات الجديدة، سيجري تصنيف وجهات السفر ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة، وذلك كبديل عن نظام الألوان الأحمر والأصفر والأخضر، فيما كتب على حسابه في تويتر: "نعمل على تسهيل إجراءات فحوص السفر بشكل أكبر".