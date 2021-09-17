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السومرية تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقالت الدائرة بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان جدول اعمال الجلسة المقبلة سيشمل التصويت على عدد من القرارات المهمة.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استئناف جلسات البرلمان يوم الاثنين المقبل.


فيما يلي نص الوثيقة:
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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