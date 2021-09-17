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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقالت الدائرة بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان جدول اعمال الجلسة المقبلة سيشمل التصويت على عدد من القرارات المهمة.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استئناف جلسات البرلمان يوم الاثنين المقبل.
فيما يلي نص الوثيقة:
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استئناف جلسات البرلمان يوم الاثنين المقبل.
فيما يلي نص الوثيقة: