السومرية تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة

وقالت الدائرة بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان جدول اعمال الجلسة المقبلة سيشمل التصويت على عدد من القرارات المهمة.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استئناف جلسات البرلمان يوم الاثنين المقبل.



فيما يلي نص الوثيقة: