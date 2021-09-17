الموانئ ترد على 'المشككين' بمستوى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير

وقالت الشركة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي صحة المعلومات الواردة في هذه المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي وتبين انها معلومات مزيفة تعكس حجم العداء لعراقنا الحبيب والشركة العامة لموانئ العراق".وبينت، أن "ميناء الفاو الكبير بما انه منجز وطني فهو عمق اقتصادي عالمي ومشروع واعد يحول العراق الى مرحلة اقتصادية ناجحة لذا فان مستوى تنفيذ هذا المشروع الكبير وفق مخططاته وتصميمه الاساس حيث يصل مستوى الاعماق فيه الى 19,8 م تحت سطح البحر دون التقليل من هذا المستوى بهدف تغيير خارطة النقل العالمية بشكل كبير واهتمام بالغ وجعل الميناء من الموانئ الجاذبة في المنطقة".

وأشارت الشركة، إلى أن "المشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير لن يطرأ عليها اي تغيير في مخططاتها او النفقات المالية المترتبة عليها بل بحسب ماهو مثبت في العقود الرسمية"، مبدية "استعدادها لأي جهة رسمية رقابية سواء كانت تشريعية ام تتفيذية تود الاطلاع بشكل شفاف وواضح ميدانيا او على مخططات المشروع".

