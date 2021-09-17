انت الان تتابع خبر إكسبو دبي 2020: العالم في دولة... إبداع وابتكار واطلالة على ثقافات العالم والان مع التفاصيل

يستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقوله منظموه. وقد منحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماماً استثنائياً.

معرض "إكسبو" وبحسب المنظمين فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة والتجارب المتنوعة لكل دولة من الدول المشاركة. ولأول مرة في تاريخ المعرض، خصصت الإمارات جناحاً خاصاً بكل دولة من الدول الـ190 المشاركة فيه.

تم بناء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل المعرض العالمي.. إنها المحطة الأخيرة على طريق دبي الجديد 2020 ويمكن أن تستوعب 29000 شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.

وفي تغريدة لحمدان بن محمد، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اوضح ان "الفرق مستعدة.. البنية التحتية أصبحت "مكتملة". واشار إلى أن "أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي.. الإمارات ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة"... مضيفا أن "دولة الإمارات ما هي دولة عالمية.. ولكن العالم في دولة".

أكثر من 100 روبوت تم تصنيعها في الصين سترحب بالزوار، وتقدم الطعام وتساعد في التوجيهات وتلتقط الصور.

من ابتكارات «إكسبو دبي 2020» روبوتات تعزف روائع بيتهوفن، وسيارات ذاتية القيادة، وطابعة رباعية الأبعاد قادرة على محاكاة الخلايا الحية، وأجهزة محاكاة للفضاء للتعرف إلى برامج الإمارات لاستكشاف الفضاء، وغيرها من التقنيات المبتكرة.

ستتمكن كل دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي من الاحتفال بيومها الوطني - أو يوم شرف - خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر؛ وستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.

جناح العراق



جناح العراق في المعرض يسلط الضوء على إنجازات العراق المتميزة في الماضي والحاضر لتطوير الفرص المستقبلية.

الجناح العراقي يستوحى من شبكة صيد السمك، حيث تم تصميمها في شكل تقنية رمي الشبكة كما لو كانت تستحوذ على الفرص المستقبلية لعراق جديد في عالم سباق التنمية، اضافة الى الاستدامة واهمية ضوء النهار في الهندسة المعمارية حيث يسمح الضوء الطبيعي للدخول الى الجناح من خلال فتحة الشبكة.



القيصر يحيي أولى ليالي "أمسيات خالدة"

سيدشن قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية في إكسبو 2020 دبي، التي ستقدم كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم في عروض مبهرة وملهمة تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

واحتفالا بأول إكسبو دولي يُقام في العالم العربي، سيكون كاظم الساهر ممثلا لهذه المنطقة بأكملها؛ وبصفته واحدا من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي. سيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية.

يمتد موقع إكسبو 2020 على مساحة تقارب 4.4 كيلومتر مربع. من أبرز الأحداث في إكسبو الذي يستمر 6 أشهر، الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيقام على مدار شهر، ويبدأ في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



سيتم الاحتفال بعيد الحب، والهالوين، ويوم اللغة العربية، ويوم الشعر العالمي، وعيد الأم في إكسبو 2020 دبي، حيث تقام الفعاليات في مدرج مبني خصيصا. سيتم الاحتفال بعيد الحب، والهالوين، ويوم اللغة العربية، ويوم الشعر العالمي، وعيد الأم في إكسبو 2020 دبي، حيث تقام الفعاليات في مدرج مبني خصيصا. ستقام جلسات لياقة بدنية يومية في إكسبو 2020 دبي بارك، من الركض إلى جولات ركوب الدراجات.

سيشتمل إكسبو 2020 دبي على جناح للشباب تم بناؤه وإدارته بالكامل من قبل الشباب من أجل الشباب. مساحة إبداعية مفتوحة ، تم تصميمها لتكون مركزًا لأنشطة الشباب في المعرض العالمي. يتم تشغيل جناح الاستدامة المصمم على شكل قرص بالكامل بالطاقة الشمسية. تحتوي كل شجرة إلكترونية على 120 لوحة شمسية دوارة وتتبع الشمس من شروق الشمس إلى غروبها.

حصة الأطفال

أكد القائمون على معرض إكسبو 2020 دبي، أن الأطفال دون 18 سنة سيحصلون على تذاكر مجانية لزيارة الحدث العالمي. وأفادت صحيفة البيان، بأن معرض إكسبو 2020 سيقدم للعائلات مكانا سحريا يدمج الخيال الواسع والرحب بالعالم الحقيقي، على أن تتاح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق اكتشافات جديدة، واستكشاف للنظم البيئية في العالم، مع تعلم دروس مهمة حول كوكب الأرض. ومن المفترض أن يقدم إكسبو عالما واسعا من التجارب المميزة والترفيهية والتعليمية لملايين الأطفال، وهو ما يشكل قيمة ثقافية عالية، خاصة وأن قطار "مستكشف إكسبو" سيأخذ الزوار في رحلة مغايرة لرؤية المعالم داخل الحدث الدولي، أثناء اختبار مستقبل النقل المستدام.

التذاكر

تباع تذاكر الزيارة لليوم الواحد بقيمة 27.42 دولار لمن يبلغ عمرهم بين الـ 18 والـ 59. أما الاطفال بين الـ6 والـ17 سنة فتذاكرهم مجانية. كما توزع تذاكر مجانية للطلاب ولكل من هم فوق الـ60 سنة.