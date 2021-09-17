سوات تعتقل 3 اشخاص بحوزتهم 'كريستال' في السماوة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم مادة الكريستال في السماوة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال المتابعات المستمرة الى كافة المفارز والدوريات الأمنية المرابطة لتأمين الحماية اللازمة للزوار القاصدين نحو كربلاء لأداء زيارة الاربعين، تمكنت سرية سوات التابعة لمديرية شؤون الافواج في المثنى من خلال ممارستها الأمنية من القاء القبض على ثلاث اشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية قادمين من احدى المحافظات المجاورة يرومون الذهاب صوب كربلاء وأثناء التفتيش ضبطت بحوزتهم كمية من مادة بيضاء نوع كريستال وحبوب مخدرة وامبولات للتعاطي".



وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى شعبة مخدرات السماوة اصوليا".

