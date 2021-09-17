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بكري: السيسي قائد وطني حقيقي.. ولن ننسى كل من يحاول النيل منه.. والدولة قادرة على بناء كوادر تتسلم السلطة

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وطني حقيقي أنقذ الدولة مما خُطِّط لها.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الخميس: "كل من حاول النيل من الرئيس السيسي لن ننساه.. هذه الوجوه الكالحة ستظل ضدنا في كل موقف".

وتابع: "موقفي داعم لمؤسسات الدولة وليس للرئيس السيسي.. يمكن أن نختلف مع النظام لكن كلنا مع البلد". حسبما نشر موقع "الشروق"ز

وأشار بكري إلى أن ما حقّقته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أمرٌ يستدعي الفخر، مشدّدًا على أن القيادة السياسية تعي كرامة المواطن المصري، وبناء مصر وتحقيق نهضتها، وقادرة على بناء كوادر حقيقية تتسلم السلطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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