حراسة مشددة على الكونجرس قبل مظاهرة لأنصار ترامب

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:52
عربي ودولي
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فرضت إجراءات أمنية مشددة على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) في واشنطن، اليوم الجمعة، عشية مظاهرة مؤيدة لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الموقوفين لمشاركتهم في الهجوم على مقر الكونجرس في السادس من يناير.
وأقيم حاجز عال في الساحة المحيطة بالمبنى، وقررت الشرطة إغلاق الطرق المحيطة مساء اليوم الجمعة خشية حدوث تجاوزات.
على عكس السادس من يناير، لن يكون الكونجرس منعقدا، ما يعني عدم وجود برلمانيين في الداخل عند تجمّع المتظاهرين ظهر السبت قرب هذا المبنى تحت شعار "العدالة ليوم 6 يناير".
وتتوقع السلطات أن يستجيب نحو 700 متظاهر لنداء منظمة "لوك أهيد أميركا" التي تريد التنديد بما تعتبره "المعاملة الاستبدادية وغير الإنسانية للسجناء السياسيين (الموقوفين) في 6 يناير".
وطلب المنظمون من المشاركين عدم حمل أي لافتات سياسية.
واعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في وقت سابق هذا الأسبوع بعد اجتماع مع الشرطة، أن الأخيرة "أفضل استعدادا بكثير" من 6 يناير.
وتجمع الآلاف من أنصار دونالد ترامب في 6 يناير خارج البيت الأبيض للاستماع إليه حين كان لا يزال رئيسا.
ثم اقتحم مئات منهم مبنى الكابيتول بينما كان البرلمانيون، بحضور نائب الرئيس مايك بنس، يقرون بفوز المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.
وقد اضطر الأمن إلى إجلاء النواب على وجه السرعة مع تقدم المقتحمين.
ولا يزال دونالد ترامب يدعي أنه تم تزوير الانتخابات ويواصل الدفاع عن أنصاره المعتقلين.
وكتب ترامب، أمس الخميس "قلوبنا مع من يتعرضون للاضطهاد ظلما بسبب تظاهرة 6 يناير بشأن الانتخابات الرئاسية المزورة"، بدون أن يشير مباشرة إلى تظاهرة السبت.
وأوقف نحو 600 شخص لمشاركتهم في الهجوم وجهت لغالبيتهم تهم متفاوتة.
المصدر: وكالات