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"الصحة العالمية" قلقة من تأثر الرعاية الصحية بأزمة لبنان

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:41
مدير منظمة الصحة العالمية يزور مستودعا للأدوية في لبنان
عربي ودولي

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عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن "قلقه البالغ"، اليوم الجمعة، من تأثير الأزمة الاقتصادية في لبنان على القطاع الصحي بالبلاد.
وحذر تيدروس، في مؤتمر صحفي في بيروت، من "هجرة العقول" في لبنان، حيث تدفع الأزمة الكوادر الصحية للهروب إلى أماكن أخرى.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، خلال زيارة رسمية لبيروت، إن "كوادر الصحة ترحل من البلاد. الممرضات والأطباء يغادرون البلاد. هذا أمر خطير للغاية لأن آثاره ستستمر لسنوات عديدة أخرى".
وأضاف أن "هجرة العقول" هذه "مقلقة للغاية" ويجب وقفها سريعاً.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية ويعاني من نقص في احتياطات الصرف الأجنبي الضرورية لاستيراد السلع الأساسية كالوقود والأدوية والإمدادات الطبية.
وتفاقمت جائحة بسبب  الوضع الاقتصادي والانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي.
وقال تيدروس، الذي التقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون، إن الوضع بأكمله في لبنان "مدمر".
وأضاف "حتى عندما التقيت الرئيس، انقطعت الكهرباء في منتصف الاجتماع".

المصدر: د ب أ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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