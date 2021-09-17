الأمم المتحدة تطالب بحكومة «جامعة» في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:41

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)

عربي ودولي

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طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حركة طالبان بتشكيل «حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية» وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.

ومدد مجلس الأمن الدولي، في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15، لمدة ستة أشهر، حتى 17 مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان.

وشدد المجلس في القرار على «أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية»، مطالباً بـ«مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها (حقوق) النساء والأطفال والأقليات».

كانت حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد، قد أعلنت تشكيل حكومة قالت إنها مؤقتة.

المصدر: آ ف ب