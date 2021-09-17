شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الفلبينية تصادر 800 عنكبوت.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصلحة الجمارك الفلبينية اليوم الجمعة، أنها صادرت أكثر من 800 عنكبوت مخبأة في ثلاثة طرود قادمة من بولندا، فيما قال مكتب الجمارك إنه تم الإعلان أن الطرود التي وصلت إلى مانيلا يوم الثلاثاء الماضي تحتوي على تماثيل صغيرة وأدوية.

وأوضح المكتب أنه تم العثور، أثناء التفتيش، على 809 عناكب صغيرة و17 عنكبوتا بالغا في أنابيب بلاستيكية صغيرة ملفوفة بالرقائق والقطن، مبينا أن السلطات تعد اتهامات جنائية ضد المتورطين في عملية الشحن على خلفية تهريب الحيوانات البرية.

وصادر مكتب الجمارك منذ العام الماضي مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية المهربة بشكل غير قانوني، إلى البلاد من بولندا وتايوان وتايلاند، وضمت الطرود عناكب الرتيلاء والعقارب والكوبرا الباصقة وأفاعي الحفر والسحالي شراعية الزعانف.

ويعاقب القانون على التجارة غير المشروعة في الحياة البرية بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 200 ألف بيزو (4000 دولار) في الفلبين.