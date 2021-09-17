تعرفوا إلى حمية البروتين وكيفية إنقاص الوزن

حمية البروتين طريقة بسيطة وغير مكلفة نسبيًا لخسارة الوزن، حيث يتمحور جوهر النظام الغذائي بما يمكنك تناوله، من عدد السعرات الحرارية ونسبة البروتين المتاحة يوميا.

النظام الغذائي الغني بالبروتين هو نظام غذائي يعتمد على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة الدهون والكربوهيدرات.

الخصائص

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي البروتيني بالفعل على إنقاص الوزن إذا قمت به بشكل صحيح.

النظام الغذائي متنوع للغاية ويتضمن مجموعة كبيرة من الأطعمة المختلفة: اللحوم والأسماك والمكسرات والبيض والخضروات.

ما يميز طريقة إنقاص الوزن هذه أنها لا تتطلب الصيام، فمبدؤها هو زيادة البروتين وتقليل الكربوهيدرات والدهون.

فمن خلال الحد من تناول هذه المغذيات الكبيرة، يجبر الشخص الجسم على استخدام احتياطياته من الدهون.

نقطة مهمة: النظام الغذائي البروتيني يعني وجود كمية معينة من الكربوهيدرات والدهون في النظام الغذائي اليومي، لأن غيابها الكامل ضار بالصحة.

معدل البروتين

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم لا يقل عن 0.83 غراما يوميًا. علاوة على ذلك، يجب أن يقع 50٪ من هذه الكمية على البروتين الحيواني، لأنه فقط يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية للجسم بالكمية المثلى.

تعتمد متطلبات الجسم من البروتين على العديد من العوامل، بما في ذلك الوزن وكتلة العضلات والنشاط البدني والعمر.

وفقًا للجمعية الدولية للتغذية الرياضية، فإن متطلبات البروتين اليومية للرياضيين هي 2 غراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وكبار السن – 1.2 / 1.5 غراما لكل كيلوغرام.