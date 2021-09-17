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السومرية تنشر تشكيلة فريقي الصقور والنوارس لنهائي السوبر العراقي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-17 | 18:24

السومرية تنشر تشكيلة فريقي الصقور والنوارس لنهائي السوبر العراقي

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تنشر وكالة الخليج 365، تشكيلة فريقي الزوراء والقوة الجوية لنهائي كأس السوبر العراقي.
وتقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، قمة السوبر العراقي بين فريقي الصقور والنوارس، على أديم ملعب الشعب الدولي.

وكان فريق القوة الجوية قد حقق لقبي الدوري العراقي وكأس العراق خلال الموسم الماضي 2020-2021، بينما حل الزوراء وصيفا له في المسابقتين.


أدناه تشكيلة الفريقين:
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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