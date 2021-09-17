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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تشكيلة فريقي الصقور والنوارس لنهائي السوبر العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-17 | 18:24
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تنشر وكالة الخليج 365، تشكيلة فريقي الزوراء والقوة الجوية لنهائي كأس السوبر العراقي.
وتقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، قمة السوبر العراقي بين فريقي الصقور والنوارس، على أديم ملعب الشعب الدولي.
وكان فريق القوة الجوية قد حقق لقبي الدوري العراقي وكأس العراق خلال الموسم الماضي 2020-2021، بينما حل الزوراء وصيفا له في المسابقتين.
أدناه تشكيلة الفريقين:
وكان فريق القوة الجوية قد حقق لقبي الدوري العراقي وكأس العراق خلال الموسم الماضي 2020-2021، بينما حل الزوراء وصيفا له في المسابقتين.
أدناه تشكيلة الفريقين:
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