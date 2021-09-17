انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. ملفات الوجود الأجنبي والانتخابات ودعم العراق للبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ميقاتي يشيد بدعم حكومة الكاظمي للبنان خلال الظروف الصعبة،، وبغداد تتطلع لاتفاقية استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.
= تقليص القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل،، والكشف عن اجراء تبديل للقوات المشاركة في التحالف الدولي.
= اغتيال مسؤول بحزب العمال الكردستاني في السليمانية،، وحكومة الاقليم تدين الحادثة وتتوعد المنفذين.
= استجابة لتقرير رايتس ووتش.. امنية الانتخابات تقدم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الاقتراع.
= اغتيال مسؤول بحزب العمال الكردستاني في السليمانية،، وحكومة الاقليم تدين الحادثة وتتوعد المنفذين.
= استجابة لتقرير رايتس ووتش.. امنية الانتخابات تقدم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الاقتراع.