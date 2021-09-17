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في نشرة السومرية.. ملفات الوجود الأجنبي والانتخابات ودعم العراق للبنان

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بغداد - ياسين صفوان - = ميقاتي يشيد بدعم حكومة الكاظمي للبنان خلال الظروف الصعبة،، وبغداد تتطلع لاتفاقية استراتيجية مع .
= تقليص القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل،، والكشف عن اجراء تبديل للقوات المشاركة في التحالف الدولي.

= اغتيال مسؤول بحزب العمال الكردستاني في السليمانية،، وحكومة الاقليم تدين الحادثة وتتوعد المنفذين.


= استجابة لتقرير رايتس ووتش.. امنية الانتخابات تقدم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الاقتراع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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