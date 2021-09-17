أوباما يتمنى لترودو "الأفضل" في الانتخابات

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مونتريال: نشر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما رسالة على تويتر دعمّا لجاستن ترودو قبل أربعة أيام من الإنتخابات التشريعية، في وقت يسعى رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته إلى الفوز بولاية ثالثة.

وكتب أوباما "أتمنى لصديقي جاستن ترودو الأفضل في الإنتخابات المقبلة في كندا"، مضيفًا "لقد كان جاستن قائدًا فعالًا وصوتًا قويًّا لصالح القيم الديموقراطية، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه سويًّا".

من جهته ردّ زعيم الحزب الليبرالي على تويتر "سعيد جدًّا بتلقّي الدعم من صديقي باراك أوباما".

تأتي رسالة الدعم هذه في المرحلة الأخيرة ما قبل الإنتخابات.

انتخابات تشريعية مبكرة

والكنديون مدعوون إلى المشاركة في إنتخابات تشريعية مبكرة مقرّرة في 20 أيلول/سبتمبر، بعد أقل من سنتين على الإستحقاق الأخير.

وتظهر الإستطلاعات أنّ المنافسة محتدمة بين ترودو الليبرالي الساعي إلى الفوز بولاية ثالثة وخصمه المحافظ إرين أوتول.