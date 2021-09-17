شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمري»: المملكة تدعم استقلال وازدهار واستقرار العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، في حوار مع وكالة الأنباء العراقية، أن العراق استعاد مكانته الإقليمية والدولية والمملكة ترغب في تعزيز التعاون المشترك، مشددا على أن المملكة العربية السعودية تدعم عراقاً مستقلاً ومستقراً ومزدهراً.

وأشار إلى أن مشاركة السعودية في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يهدف لاستعادة مكانة العراق إقليمياً ودولياً، مبينا أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد على سلامة ووحدة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب، مؤكداً أن الانتخابات العراقية شأن داخلي.

وذكر أن القطاع الخاص يتطلع للمزيد من الاستثمارات المشتركة مع العراق، لتوفير عدد كبير من فرص العمل، موضحا أن منح الترخيص لفتح مصرف عراقي بالمملكة خطوة مهمة في مجال تسهيل الاستثمارات البينية، هذا بجانب العمل على استكمال إجراءات البدء بتنفيذ الربط الكهربائي الخليجي.

وشدد أن العراق يعمل بشكل وثيق لإتمام المتطلبات الخاصة بمشروع الملعب المقدم هدية من المملكة، موضحا أن مشروع الاستثمار في المناطق الصحراوية العراقية لا يزال قائماً.