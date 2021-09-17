شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عيادات مركز الملك سلمان تكشف جهودها بـ «حجة» خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1,878 مستفيدا خلال شهر أغسطس الماضي، منهم 972 مراجعا في عيادة الباطنية، و384 مستفيدا في عيادة التوعية والتثقيف، و316 فردا في عيادة الطوارئ، و59 حالة في عيادة الصحة الإنجابية.

كما صُرفت الأدوية لـ 1,494 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 600 مريض، وقسم الإحالة الطبية 29 شخصا، كما نُفذ 12 نشاطا للتخلص من النفايات.

وقدمت أيضا في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 2,521 مستفيدا خلال أغسطس 2021م، فيما راجع عيادة الطوارئ 341 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,259 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 623 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 103 حالات.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 1,898 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 4,654 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3,356 مستفيدًا، كما تم تنفيذ 5,175 نشاطًا للتخلص من النفايات.

وفي مخيم وعلان للنازحين قدمت خدماتها العلاجية لـ 910 مستفيدين خلال شهر أغسطس 2021م، فيما راجع عيادة الطوارئ 259 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 213 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 205 مراجعين، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.

وصُرفت الأدوية لـ 705 أفراد، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 207 مرضى، كما جرى تنفيذ 17 نشاطا للتخلص من النفايات.