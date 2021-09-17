حائط المختفين... معرض صور للإيغور في سويسرا بدعم من أميركا

16 سبتمبر , 2021

افتتح في سويسرا اليوم الخميس، معرض صور فوتوغرافية لأقليّة الإيغور المسلمة تدعمه الولايات المتّحدة، يعرض صور عشرات الأشخاص المفقودين أو الذين يقال إنّهم محتجزون في معسكرات تديرها الصين في شينجيانغ.

يأتي افتتاح المعرض في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بكين وواشنطن بسبب حقوق الإنسان.

ويقام معرض "حائط المختفين"، الذي يعرض كذلك مقابلات مع الناجين من المعسكرات بشأن عمليات تعقيم قسري يزعم أنها تجرى للمحتجزين، خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف حيث انطلقت هذا الأسبوع جلسة مدتها شهر لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت زومريتاي أركين، التي تُعرض صورة أحد أقاربها في المعرض، "كان من المهم بالنسبة لنا إحضار وجوه لتمثل الإحصاءات. نسيان الأرقام أسهل لكن إذا رأى الناس وجوها، فإننا نأمل أن يدركوا مدى إلحاح الموقف".

وتفيد تقديرات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن نحو مليون من الويغور وأقليات عرقية أخرى قيد الاحتجاز في معسكرات تصفها الصين بأنها مراكز تأهيل مهني لمكافحة التطرف الديني.

وقال مؤتمر الويغور العالمي لرويترز إن الولايات المتحدة قدمت منحة مالية للمعرض الذي سيسافر في وقت لاحق إلى بروكسل وبرلين.