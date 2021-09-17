واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد لصلتهم بحزب الله

بغداد - ياسين صفوان - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله.

وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة تضم 4 أفراد على صلة بحزب الله اللبناني

وأضافت الخزانة في منشور على موقها أنها فرضت عقوبات على كل من اللبناني علي الشاعر، الكويتي جمال الشطي، اللبناني حسيب محمد هدوان، الكويتي طالب اسماعيل، اللبناني علي قصير، الإيراني سيد مرتضى ميناي هاشمي.