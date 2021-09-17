بعد التحرك القضائي ضدها.. فيفي عبده ترد بطريقتها الخاصة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، فيديو رقص جديد لها بالتزامن مع قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها ويتهمها بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

وبعد رقصتها بـ”بشكير الاستحمام” الذي أثار الجدل، نشرت فيفي عبده فيديو جديد ظهرت فيه بملابس جريئة وهي ترقص على أنغام أغنية “بنت أكابر” للفنانة أصالة.

وظهرت فيفي عبده في المقطع الذي نشرته على حسابها بإنستغرام، بفستان أزرق وكانت ترقص على أغنية “بنت أكابر”.

واعتبر ذلك تجاهلاً منها للانتقادات والبلاغ المقدم ضدها، وعلقت عليه: “‏يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصاله أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم “.

فيفي عبده إلى التحقيق

وكانت صحيفة (الوطن) المصرية نقلت عن مصادر قضائية قولها، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

وكان أشرف فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأضاف فرحات في بلاغه: (لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة).