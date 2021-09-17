شكرا لقرائتكم انتهاكات الحوثي بحق المدنيين.. أرقام مرعبة من اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 64306 انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يونيو 2021.

وذكرت الشبكة في بيان صحافي اليوم الجمعة أنها وثقت 7316 حالة قتل، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً.

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وتصدرت محافظة تعز المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالة قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالة قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيل، بالإضافة إلى لحج بـ819 قتيلاً.

كما تم رصد 646 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة.

إلى ذلك أشار التقرير إلى تسجيل 12636 عملية اختطاف للمدنيين في 20 محافظة.

وسجلت الشبكة 619 حالة تعذيب، و48 حالة تصفية داخل السجون، و41 وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتة إلى أنه تم أخذ 21 شخصاً كدروع بشرية أيضاً.