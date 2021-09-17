الحصاد الأسبوعي للحكومة من 11 لـ 17 سبتمبر2021.. 12 قرار و7 اجتماعات.. إنفو جراف

الشارقة - اميمة ياسر - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11حتى 17سبتمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، فضلاً عن الموافقة على تصرف وزارة النقل بالبيع في قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدي جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفي، نتيجة مزاولة المهنة، حيث يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفي، ويتراوح المبلغ ما بين 20 ألف جنيه و 80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي.

رفع كفاءة 5 مدارس

كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، كما تم الموافقة على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، بجانب الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضي، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، وذلك بمحافظات الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف.

الجامعات الكندية فى مصر

وتضمنت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم" الجامعات الكندية فى مصر"؛ وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث يضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، كما يضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بمصر، وذلك بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وذلك لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولي " يوم المدن العالمي" في أكتوبر المقبل، إلى جانب الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية.

الاجتماعات.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائى، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشارة الوزير للتقويم التربوي، ومدير مركز تطوير المناهج، ومسئولي الشركات العالمية المشاركة في مشروع التطوير، فضلاً عن اجتماع مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".

الاجتماع الأسبوعي

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

تأهيل الترع

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، كما جاء بالتقرير، اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اجتماع المجموعة الطبية، حيث أكد أهمية سرعة الانتهاء من تلقي المسجلين على موقع وزارة الصحة للقاحات المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

أنشطة مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك برفقة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مثل مجمع الخدمات الزراعية ومركز الشباب ومشروعات المرافق بالقرية، فضلاً عن استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول أنشطة الوزارة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمحافظات أسيوط، والشرقية، والبحيرة، الإسكندرية، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021 في إطار حرص الدولة على الارتقاء بحياة المواطنين، إلى جانب إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز التحديات وأصبحت أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، مشيراً إلى توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بدراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير وسرعة تفعيلها خلال الفترة القادمة.

توقيع اتفاقيات

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص متحدي الإعاقة "عطاء"، وكذلك شهد مراسم توقيع اتفاق وزاري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك بين وزارة البيئة من جانب، ووزارات التنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة من جانب آخر؛ وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي.

تلقي اللقاحات

وتضمنت الأنشطة أيضاً، وفقاً للتقرير، تدشين حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، كما شهد افتتاح ملتقى بناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان "التجربة المصرية .. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، وكبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، فضلاً عن استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي والوفد رفيع المستوى الذى يضم عدداً كبيراً من وزراء الحكومة الليبية، والوفد الفني من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، وذلك لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وشملت الأنشطة أيضاً، كما أظهر التقرير، افتتاح معرض "أهلاً مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021، حيث أكد أن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بكافة المحافظات، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، وكذلك ترأس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين، حيث أعرب عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض، في حين تم توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وليبا فى عدد من المجالات المختلفة، فى ختام أعمال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وكذلك توقيع ٦ عقود تنفيذية ومحضر اجتماعات اللجنة، بجانب عقد مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور عدد كبير من وزراء البلدين، حيث أكد حرص مصر على تقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق، ودعم خطوات التنمية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء رئيس الحكومة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا، والخطط المستقبلية للتوسع في إنشائها، حيث أكد حرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية لتعزيز الروابط مع دول القارة.