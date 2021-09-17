شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح المبادرات الرئاسية ساهم فى تعزيز صحة المصريين بشكل جذرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات، ويعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التى حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ بأن مجموعة من المبادرات الصحية التي أخذتها الدولة فى مسارها، ساهمت في تعزيز صحة المصريين على نحو جذرى.

وشدد أن مصر صاحبة تجربة رائدة على المستوى العالمى فى مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي - فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة، بتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية.



ونرصد ما أنجزته الوزارة من مبادرات وأثرها على المواطنين، طبقا لتصريحات الوزارة والحكومه:

- تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية.

- وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 108 مليون زيارة.

- إطلاق حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة".

- إطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ سبتمبر 2019، بفحص 1.9 مليون طفل .



- فحص 16 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة الرئيس .

- حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، بفحص 25 مليون طفل وصرف علاج الأنيميا بالمجان.

- نجاح مبادرة القضاء على "فيروس سي" في الكشف على 70 مليون مواطن.

- النجاح فى الوصول إلى صفر إصابات جراء فيروس "سى" وتوفبر 64 مليار سنويا.

- فحص مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين".

إطلاق مبادرة علاج مرضى ضمور العضلات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

- مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي وتستهدف أكثر من 24 مليون سيدة.

- حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا " لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية.

- حل أزمة قوائم الانتظار، بتقصير المدة.