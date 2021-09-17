المركزي: أكبر 5 بنوك تستحوذ على 96% من إجمالي نقاط البيع الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إن أكبر خمسة بنوك استحوذت على نسبة 96% من إجمالي عدد نقاط البيع الإلكترونية على مستوى الجهاز المصرفي بنهاية يونيو الماضي.

وأظهر تقرير البنك المركزي المنشور على موقعه الإلكتروني أن عدد نقاط البيع الإلكترونية، لدى أكبر 5 بنوك سجلت بنهاية يونيو الماضي 166.590 ألف ماكينة من إجمالي 173.401 ألف ماكينة (POS) على مستوى الجهاز المصرفي.

وأكد المركزي أن عدد ماكينات نقاط البيع التي نشرتها البنوك تأتي بخلاف أكثر من 508 ألف ماكينة نقطة بيع إلكترونية خاصة مملوكة للشركات التي تقوم بدور الدفع الإلكتروني ومتعاقدين مع 3 بنوك فقط.

ورصد تقرير المركزي زيادة في عدد نقاط البيع الإلكترونية لدي أكبر 5 بنوك بعدد 22.5 ألف ماكينة جديدة خلال أول 6 شهور من العام الجاري لتقفز من نحو 144 ألف ماكينة في ديسمبر الماضي إلى 166.590 ألف ماكينة في يونيو الماضي.

وأوضح المركزي في تقريره أن إجمالي عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك ارتفعت خلال أول 6 شهور من العام الجاري بعدد 24 ألف نقطة جديدة ليصل الإجمالي لـ 173.301 ألف ماكينة في نهاية يونيو الماضي مقارنة 149.511 ألف ماكينة في ديسمبر الماضي.



وحصل عدد محدود من البنوك على رخصة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني باستخدام ماكينات نقاط البيع منهم الأهلي ومصر وقطر الوطني الأهلي.

وأعلن البنك المركزي قبل نهاية العام الماضي تحمله قيمة مليار جنيه لنشر عدد 300 ألف ماكينات نقاط بيع إلكترونية في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع البنوك وهو ما حفز الجهاز المصرفي في التوسع في تقديم وإتاحة الخدمة.

وقرر البنك المركزي التوسع في الخدمات الرقمية في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات بحسب بيان سابق صادر له.