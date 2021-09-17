مدير ستاد الإسكندرية: إنجاز 75% من أعمال التطوير استعدادا للدوري الممتاز - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام ستاد الإسكندرية الدولي، إنجاز 75% من أعمال رفع الكفاءة والصيانة الشاملة لملعب كرة القدم الرئيسي وملحقاته بالاستاد.

وقال عبد الرازق في تصريح صحفي لـ"الخليج 365"، الجمعة، إن أعمال الصيانة تشمل رفع كفاءة النجيل الطبيعي بأرض الملعب وشبكة الصرف الخاصة به لمواجهة النوات الغزيرة التي يتوقع أن تتعرض لها الإسكندرية خلال موسم الدوري الجديد المقرر انطلاقه في 25 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن أعمال رفع الكفاءة تتضمن صيانة شبكة الري الحديثة بأرض الملعب التي تعد الأحدث من نوعها على مستوى ملاعب الجمهورية بعد أن جرى تركيبها تزامنا مع بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، بالإضافة إلى رفع كفاءة غرف خلع الملابس وعددها 4 غرف، فضلا عن استكمال الأعمال بالمقصورة الرئيسية والمركز الصحفي.

وأوضح أنه جرى إدراج مدرجات الاستاد ضمن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة رغم تنظيم المباريات بدون جمهور وذلك تحسبا لأي قرارات جديدة تسمح باستضافة الجماهير خاصة وأن الاستاد يستضيف مبارايات بطولة الكونفدرالية الإفريقية بجانب مباريات الدوري المصري الممتاز.

ولفت إلى أن ستاد الإسكندرية استضاف 50 مباراة خلال الموسم الماضي منهم 16 مباراة خلال شهر أغسطس فقط، كما جرى استضافة 18 فريقًا رياضيًا.