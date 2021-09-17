ضبط 5 أطنان "دواجن وأسماك" غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية تمكنت من ضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها بالسوق المحلي.

أوضح المحافظ، أنه جرى تحرير ٣٥ محضرًا ضد أصحاب محلات الجزارة، وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والأسماك، وهايبر ماركت، جرى اتهام مالكه بحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى التحفظ على 3 أطنان هياكل دجاج وكبد وقوانص دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و2 طن أسماك ولحوم ودجاج مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى تحرير محضر ضد صاحب محل لحيازته سلعًا غذائية مجهولة المصدر، وسلع بدون مستندات، والتحفظ على 95 كرتونة زيت طعام، يوجد بها 12 عبوة زنة العبوة 1 كيلو بإجمالى ١ طن و١٤٠ كيلوجرام.