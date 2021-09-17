عملية البحث عن الأسيرين الفلسطينيين تكلف أكثر من 3 آلاف دولار يوميا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤول أمني إسرائيلي إن عملية البحث عن الأسيرين الفارين، أيهم نايف كممجي، ويعقوب انفيعات، تكلف الحكومة الإسرائيلية من 10 إلى 20 مليون شيقل يوميا، أي بين 3 و6 آلاف دولار أمريكي.

وبحسب القناة 12، فإن عمليات البحث عن الأسرى الستة الذيين أعيد اعتقال 4 منهم، وهم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، قد كلفت 100 مليون دولار حتى الآن.

هذا ونصبت السلطات الإسرائيلية نحو 200 حاجز عسكري، بحثا عن الأسرى الفارين، ونشرت أكثر من 700 دورية شرطية، وعززت القوات العسكرية سواء في جنين أو على طوال الجدار العازل بشمال الضفة الغربية.