إیران تدعو إلی محاكمة الولايات المتحدة وحلفائها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

دعا مندوب إيران بالمكتب الأوروبي للأمم المتحدة، اسماعیل بقائي هامانه، إلى محاكمة أمريكا وبعض الدول الأوروبية المتحالفة معها، بسبب فرض واشنطن الحظر “غير القانوني” على الدول المستهدفة.

أشار بقائي هامانه، إلى التقرير الخاص بشأن التأثیر السلبي للتدابير القسرية الأحادیة الجانب على احترام حقوق الإنسان قائلا: “لقد حان الوقت لمحاكمة الولايات المتحدة باعتبارها الجاني الرئيسي، ومقاضاة بعض الدول الأوروبية، لفرضها الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة”.

وأضاف مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة: “لم تتمكن حالة الطوارئ العالمية، أي جائحة كورونا، إجبار الولايات المتحدة على إظهار الروح الإنسانية، واشتد حجم الحظر الأحادي الذي فرضته واشنطن خلال العامين الماضيين، لدرجة أنه لم يستثن حتى توريد وشراء لقاحات كورونا، أو آلية كوفاكس، من الآثار السلبية والضارة لهذا الحظر”.

وتابع بقائي هامانه: “تعتبر هذه الإجراءات جريمة ضد الإنسانية لما لها من آثار ضارة متعمدة وواسعة النطاق على المواطنين الأبرياء، من خلال تعريضهم لمصاعب اقتصادية قاسية تعادل الجوع والمجاعة”، مضیفا أن “الملاحقة القانونية يجب أن تكون جزءا من أي خطة للحد من الآثار السلبية للحظر على حقوق الإنسان”.