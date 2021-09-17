انت الان تتابع خبر شرطة الكمارك تضبط مواد مخالفة في ميناء ام قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد مخالفة في ميناء ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك خور عبدالله "ام قصر الجنوبي" التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط حاويتين حديديتين حجم "40 قدم" تحتويان على مادة "الكرانيت" مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".
واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وعرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق".
واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وعرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق".