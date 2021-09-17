انت الان تتابع خبر شرطة الكمارك تضبط مواد مخالفة في ميناء ام قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد مخالفة في ميناء ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.