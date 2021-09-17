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تصريحات نارية من علي عدنان حول ادفوكات واللاعبيين المغتربين (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-17 | 15:20

تصريحات نارية من علي عدنان حول ادفوكات واللاعبيين المغتربين (فيديو)

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أكد لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان، ان المدرب ادفوكات انصدم من مستوى بعض الاعبين بعد الهزيمة القاسية امام ايران في تصفيات كاس العالم.

وقال عدنان في لقاء متلفز تابعته الخليج 365 ان "اللاعب المحلي افضل بكثير من اغلب اللاعبيين المغتربين الذين لعبوا مع المنتخب واغلبهم لا يستحقون الاستدعاء للمنتخب الوطني باستثناء بعض اللاعبين".

 

واضاف، ان "المدرب ادفوكات انصدم من مستوى بعض الاعبين بعد الهزيمة القاسية امام ايران".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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