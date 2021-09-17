الحج والعمر تعلن تفويج المعتمرين من كافة مطارات العراق

وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تفويج المعتمرين في كل من مطار بغداد واربيل والسليمانية والنجف والبصرة الى الديار المقدسة مع تسهيلات كبيرة تم التفاوض مع الجانب السعودي".

واضافت ان " التفويج جرى عبر وزارة الحج السعودية معتمدين على اجراءات الصحة والسلامة وشروطها ولكن من دون حجر صحي وانما الفحص واللقاح المطلوب ضمن اجراءات العمرة".

