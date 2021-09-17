انت الان تتابع خبر الحج والعمر تعلن تفويج المعتمرين من كافة مطارات العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن تفويج قوافل المعتمرين من كافة مطارات العراق الى الديار المقدسة.
وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تفويج المعتمرين في كل من مطار بغداد واربيل والسليمانية والنجف والبصرة الى الديار المقدسة مع تسهيلات كبيرة تم التفاوض مع الجانب السعودي".
واضافت ان " التفويج جرى عبر وزارة الحج السعودية معتمدين على اجراءات الصحة والسلامة وشروطها ولكن من دون حجر صحي وانما الفحص واللقاح المطلوب ضمن اجراءات العمرة".
واضافت ان " التفويج جرى عبر وزارة الحج السعودية معتمدين على اجراءات الصحة والسلامة وشروطها ولكن من دون حجر صحي وانما الفحص واللقاح المطلوب ضمن اجراءات العمرة".