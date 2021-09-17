ارتفاع الوفيات وانخفاض الاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت الصحة انخفاضا باصابات كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية عند 3559 إصابة جديدة"، فيما تم تسجيل وفاة 56 مصابا"، بارتفاع ملحوظ مقارنة باليوم السابق.

ولفتت الصحة الى "تماثل 6633 حالة جديدة للشفاء، وتلقي 90083شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".